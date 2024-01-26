Власть 26 января 2024, 02:02 США и Германия могли быть соучастниками атаки на Ил-76 — Полянский Полянский: США и Германия окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки и Германия будут считаться прямыми соучастниками атаки на российский Ил-76, если выяснится, что Украина использовала Patriot или IRIS-T. Такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Его выступление опубликовал Telegram-канал постпредства.

«Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления», — сказал Полянский.

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Дипломат также заявил, что речь идет о преднамеренном преступлении Украины. По его словам, руководство страны знало точный маршрут и способ перевозки пленных солдат к назначенному месту.

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