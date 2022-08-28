Большинство государств понимает отношение России к многолетнему игнорированию ее интересов в сфере безопасности со стороны Запада, другие хотят занимать нейтральную позицию в отношении РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об этом телеканалу «Звезда» для документального фильма о Движении неприсоединения. Его интервью опубликовали на официальном сайте МИД РФ.

«США и Великобритания, а за ними послушная Европа без зазрения совести прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившихся и все другие страны мира изменить свое мнение о России. Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что не подчинившихся «ломают через колено грубейшими методами», прибегая даже к публичным угрозам.

Лавров также заявил, что Запад не сможет остановить формирование многополярности, его действия могут лишь замедлить этот процесс.