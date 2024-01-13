Власть 13 января 2024, 00:47 США и Британия злоупотребили принятой резолюцией СБ ООН по Красному морю — Небензя Небензя: США и Британия, ударив по хуситам, злоупотребили резолюцией СБ ООН РИА «Новости»

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США и Великобритания злоупотребили принятой недавно Советом Безопасности ООН резолюцией по Красному морю. Об этом журналистам заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».

Дипломат ответил на вопрос журналистов, почему Россия собрала Совбез ООН из-за атаки США и их союзников на йеменских хуситов.

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«Потому что принятой резолюцией тут же злоупотребили», — заявил Небензя.

Штаты при помощи резолюции пытаются узаконить действия «коалиции» в Красном море задним числом, отметил постпред. Россия призвала США и Великобританию воздержаться от вольной трактовки резолюции, которая дает право на защиту своих кораблей в Красном море.

Совбез ООН 11 января принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на торговые суда в Красном море. В документе указано, что СБ ООН осуждает удары хуситов на коммерческие корабли.