Срыв доклада России в ООН сравнили с идеологическим бунтом

«Это был идеологический бунт украинской стороны, думаю, неожиданный и для организаторов форума. Некий демарш несогласных ни с позицией России, ни с установленными и общепринятыми правилами поведения, а скорее всего, от злости, что в Крыму нет репрессий и притеснений нацменьшинств, — и эту досаду выплеснули наружу», — рассказал политик.

Срыв доклада России в ООН украинцами попал на видео Подробнее

По его мнению, украинская делегация перепутала официальное мероприятие с какой-то «языческой вакханалией». Он удивился поведению взрослых, которые называют себя самодостаточными люди. Украинцы били кулаками по столу так, что он вибрировал. Бальбек не понимает, почему переговорщиками называют тех, кто приходит на важные мероприятия «с перекошенными от ярости лицами» и «каблуками отбивает чечетку».

Речь идет о срыве выступления российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве. Секретарь и председатель форума пытался призвать делегацию к порядку. В итоге Бальбека лишили права слова.

Форум по вопросам меньшинств начался в Женеве 28 ноября и продлится до 30 числа. Сессия проходит под эгидой Совета ООН по правам человека.