Власть 12 января 2024, 11:44 Сроки рассмотрения закона о вывесках на русском языке назвали в Госдуме Депутат Шолохов: ГД может рассмотреть закон о вывесках на русском языке весной Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Госдума может рассмотреть законопроект, обязывающий делать вывески и надписи на русском языке, в весеннюю сессию. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат ГД Александр Шолохов.

«Мы уверенно рассчитываем на то, что в весеннюю сессию его рассмотрим. Отзыв правительства ожидаем в ближайшее время», — заявил парламентарий.

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Законопроект о вывесках на русском языке внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Авторы инициативы предложили закрепить обязательство делать русскоязычные вывески и надписи, в том числе информацию о товарах и акциях.

Согласно предложению, тексты в рекламе на русском и на других языках должны стать идентичными по содержанию. Наименования жилых комплексов и микрорайонов тоже призвали обозначать на русском языке.

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова отмечала, что из-за английских слов на вывесках и указателях Москву можно спутать с иностранным городом. Для заграничных туристов она предложила делать таблички с крупными надписями на русском и с буквами поменьше — на английском.