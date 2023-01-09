Власть 09 января 2023, 18:08 Сроки получения разрешения на установку рекламных щитов в Петербурге сократят до нескольких дней

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Власти Петербурга решили поддержать предпринимателей, в частности, в сфере рекламы, и упростить получение разрешений на установку конструкций. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола.

Ранее президент России Владимир Путин призвал оказать максимальную поддержку бизнеса в условиях санкций. Петербургские власти сразу же начали работу по этому вопросу в разных направлениях.

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Например, в 2022 году не стали демонтировать те рекламные конструкции, у которых просрочено разрешение, и эту практику собираются продолжить.

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«Эта мера позволит бизнесу избежать затрат, связанных с новым изготовлением и согласованием вывесок, даже если они сейчас не соответствуют новым требованиям архитектурно-художественного регламента», — подчеркнул Владимир Рябовол.

Также хотят сократить срок получения разрешений. Потому что сейчас время согласования может занимать месяцы. Планируют, что для стандартных вывесок получить одобрение можно будет за несколько дней.