Сроки переезда рынков в здания перенесли в Подмосковье

В Подмосковье сельскохозяйственные рынки обяжут переехать в здания. Однако случится это позже запланированных сроков. Соответствующий законопроект приняли в Мособлдуме.

Ранее был принят закон, согласно которому рынки должны переехать в капитальные здания до 1 января 2020 года. Теперь сроки сдвинулись на пять лет — до 1 января 2025-го. О такой мере неоднократно просили фермеры и предприниматели.

«Проектом закона предлагается внести изменение в часть 2 статьи 10 Закона, предусматривающее, что требования об использовании при организации торговой деятельности на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынках, расположенных на территории Московской области, исключительно капитальных зданий, строений, сооружений, вступают в силу с 1 января 2025 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Законопроект касается сельскохозяйственных и кооперативных рынков. Он не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.