Сроки действия сертификатов на жилье для молодых семей продлили

«Продлить до трех месяцев срок, определенный пунктом 35 приложения № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий <...>, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 „О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации ‚Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации‘“», — говорится в документе.

Накануне премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки. Ставка для россиян составит 6,5% годовых. Для получения жилищного кредита нужно внести первоначальный взнос в размере 20% от стоимости квартиры.

Ранее стало известно, что российские банки в первый месяц весны увеличили выдачу ипотеки на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.