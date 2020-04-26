    26 апреля 2020, 20:07

    Сроки действия сертификатов на жилье для молодых семей продлили

    Эля Данилюк

    Из-за ситуации с коронавирусом правительство России приняло решение продлить сроки некоторых льгот в России. Сертификаты на жилье молодые семьи смогут получать еще три месяца. Постановление от 26 апреля опубликовано на сайте правительства.
    Сроки действия сертификатов на жилье для молодых семей продлили

    «Продлить до трех месяцев срок, определенный пунктом 35 приложения № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий <...>, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 „О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации ‚Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации‘“», — говорится в документе.

    Накануне премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки. Ставка для россиян составит 6,5% годовых. Для получения жилищного кредита нужно внести первоначальный взнос в размере 20% от стоимости квартиры.

    Ранее стало известно, что российские банки в первый месяц весны увеличили выдачу ипотеки на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.