Срок рассмотрения заявлений по налоговому вычету в России сократили до 12 дней

В России сократили время проверки деклараций, поданных для получения налогового вычета. Срок уменьшили с трех месяцев до 12 дней благодаря реализованным Федеральной налоговой службой технологиям.

Глава ФНС Даниил Егоров заявил об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова привел пресс-служба Кремля.

«Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов. <…> И мы за это время с трех месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают», — подчеркнул он.

В ведомстве, по словам Егорова, посчитали важным как можно быстрее давать вычеты россиянам по подоходному налогу. По сравнению с 2021 годом жители страны фактически получили почти 80% таких вычетов.

У ФНС, добавил глава службы, часто возникает проблема с возмещением компаниям НДС. В этих случаях требуется определенное время, чтобы убедиться в прозрачности и верности всех цепочек.

«Технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям», — заметил Егоров.

Из 900 миллиардов рублей возмещения предприятиям 750 миллиардов ФНС предоставляет в течение восьми дней. Компании таким образом получают оборотные средства для работы.