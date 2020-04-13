При необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Военнослужащие Министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду», — отметил Путин на совещании по борьбе с коронавирусом.

Российский лидер подчеркнул, что Минобороны уже работает во многих отечественных регионах на строительстве новых инфекционных медицинских учреждений. У военного ведомства для борьбы с распространением коронавируса есть все необходимое. Основная часть средств находится в резерве.

Ранее из-за пандемии 2019-nCoV Путин объявил весь апрель в России нерабочим. Власти большинства регионов ввели режим строгой изоляции, во время которого людям нельзя выходить на улицу без особой нужды. По состоянию на 13 апреля российские медики зафиксировали 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией.