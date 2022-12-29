Власть 29 декабря 2022, 16:10 Среди россиян больше не будет семей с доходом ниже прожиточного минимума — Минфин Минфин обеспечит нуждающиеся семьи доходом не ниже прожиточного минимума РИА «Новости»

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Новые меры поддержки населения обеспечат доход нуждающихся семей не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Он рассказал о нововведениях в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минфина напомнил, что в 2022 году удалось запустить целую систему мер поддержки семей с детьми. Ее считают своего рода универсальным пособием.

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«Все те семьи, которые нуждаются в поддержке и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, — теперь таких семей не будет», — заявил Силуанов.

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По его словам, такие россияне будут получать соответствующую поддержку от государства. Он отметил, что расходы на такие выплаты заложены на ближайшие три года. На этот период планируется продлить срок действия универсального пособия.

Также Силуанов подчеркнул, что правительству России удалось найти ресурсы для граждан в сложный для страны период. Эти средства адресной помощи поддержали нуждающиеся слои населения.