В Госдуме констатировали рост популярности религии среди молодежи

Среди молодых россиян наблюдается резкий рост интереса к традиционным религиям. Причем уникальность России состоит в том, что основные конфессии не соперничают, не сосуществуют, а сотрудничают.

Об этом на международной онлайн-конференции «Религия в меняющемся мире. Роль образования в воспитании молодежи» заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Мы видим резкий рост интереса, в том числе среди нашей молодежи, к религиозной традиции, к верам. И, прежде всего, к нашим основным религиям. Таким, как ортодоксальное православие, ислам, иудаизм и буддизм», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что никому не будет позволено уничтожить уникальное сотрудничество религий в России. В том числе, представителям либерального экстремизма. Депутат также подчеркнул важность господдержки основных конфессий.

«Мы развиваем кафедры теологии в светских вузах, мы поддерживаем институт священнослужителей в Вооруженных силах и делаем все возможное, чтобы снизить контрольные и надзорные функции государства по отношению к религиям», — сообщил Гаврилов.

Глава профильного комитета предложил провести аттестацию для прибывающих в страну иностранных проповедников. Хотя бы для того, чтобы они могли ознакомиться с основами правовой культуры и особенностями традиций.