«Сразу сон пропадает». Стало известно, как Путин ругает подчиненных

Президент России Владимир Путине не повышает голос на подчиненных, если недоволен ими. Однако после общения с главой государства у них сразу пропадает сон.

Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram. Так он ответил на вопрос одного из зрителей, который поинтересовался, как Владимир Путин ругает провинившихся подчиненных.

«Он [Путин] не ругает, он говорит очень спокойно, но очень жестко, после этого и ругать не надо. Он умеет сказать тихо, спокойно, но очень жестко», — ответил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что, несмотря на спокойный тон, у подчиненных после общения с недовольным президентом «сразу сон пропадает». При этом Хуснуллин подчеркнул, что такое, к счастью, происходит не часто.

Вице-премьер также отметил, что периодически общается с главой государства — не только выступает с докладами на различных мероприятиях, но и напрямую звонит ему по неотложным и важным вопросам. Он уточнил, что Путин всегда отвечает на такие звонки, и поблагодарил его за это.