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    07 мая 2021, 14:33

    Сравнение Черного моря с «озером НАТО» назвали в Крыму провокацией

    Нина Петлинова

    Сравнение Черного моря с «озером НАТО» назвали провокационной выходкой. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в разговоре с РИА «Новости».

    Сравнение Черного моря с «озером НАТО» назвали в Крыму провокацией

    «Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата», — отметил Молохов.

    Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что сейчас Черное море частично стало озером НАТО. По его мнению, безопасность в указанном регионе теперь является неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса.

    Молохов подчеркнул, что за последние годы в водах Черного моря в разы выросла активность разведывательных действий альянса. Кроме того, в несколько раз увеличилось наращивание присутствия НАТО в акватории моря. Однако Черноморский флот никогда не позволит кораблям НАТО господствовать в этом регионе.

    Москва не раз говорила о росте активности НАТО у западных границ России. Подобные инициативы альянс оправдывает «сдерживанием российской агрессии».