Сравнение Черного моря с «озером НАТО» назвали в Крыму провокацией

Сравнение Черного моря с «озером НАТО» назвали провокационной выходкой. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в разговоре с РИА «Новости».

«Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата», — отметил Молохов.

Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что сейчас Черное море частично стало озером НАТО. По его мнению, безопасность в указанном регионе теперь является неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса.

Молохов подчеркнул, что за последние годы в водах Черного моря в разы выросла активность разведывательных действий альянса. Кроме того, в несколько раз увеличилось наращивание присутствия НАТО в акватории моря. Однако Черноморский флот никогда не позволит кораблям НАТО господствовать в этом регионе.

Москва не раз говорила о росте активности НАТО у западных границ России. Подобные инициативы альянс оправдывает «сдерживанием российской агрессии».