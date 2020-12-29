«Спутника V» не будут поставлять в США и Европу из-за политических разногласий
Основными рынками сбыта «Спутника V» он назвал страны Латинской Америки, Ближний Восток, Азию и Африку.
По словам Дмитриева, в РФПИ понимают, что «из-за геополитических ограничений поставки в США и Европу невозможны».
«С европейскими странами будем двигаться постепенно, для нас основные рынки — это Латинская Америка, Ближний Восток, Азия и Африка», — заявил он телеканалу «Россия 24».
Глава РФПИ также сообщил, что «Спутник V» поступит в Венгрию и Венесуэлу. До этого российскую вакцину закупила Аргентина.
Вакцина для поставок за границу, добавил он, в основном будет производиться на зарубежных площадках. РФПИ уже получил первую партию препарата, произведенную в Южной Корее.
При этом приоритетом остается обеспечение прививками от коронавируса российских граждан, подчеркнул Дмитриев, чтобы поставки на внешние рынки проходили «без ущерба для России».