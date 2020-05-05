Все заявки медицинских работников на защитные костюмы в Минпромторге удовлетворяют полностью. В ведомстве также добавили, что из-за встречных поставок масок из Евразийского экономического союза запрета на их отправку в ЕАЭС быть не должно.

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что спрос медработников полностью удовлетворяется с учетом закупленных импортных костюмов. По данным министра, объем производства защитных костюмов в России увеличился до 110 тысяч штук в сутки. К середине мая этот показатель вырастет до 150 тысяч единиц.

Мантуров напомнил, что в апреле из Китая было импортировано почти 1,8 миллиона костюмов. В мае Минпромторг планирует повторить поставку в том же объеме.

«Плюс другие коммерческие структуры также закупают средства индивидуальной защиты, в том числе костюмы, примерно в таком же объеме дополнительно», — цитирует его ТАСС.

По словам Мантурова, ритмичность поставок очень важна, так как в России в сутки потребляется 200-300 тысяч костюмов.

Глава Минпромторга сообщил, что ограничений на поставку средств индивидуальной защиты в ЕАЭС быть не должно, так как налажено встречное снабжение, в том числе, материалами для производства защитных костюмов и масок. Например, на Кимрском заводе им. Горького используется ткань белорусского производства для изготовления защитных костюмов и респираторов.

Во второй декаде апреля президент РФ Владимир Путин предложил камбину создать единый федеральный резерв масок и защитных костюмов для медработников.