Спрос на защитные костюмы для медиков удовлетворен — Минпромторг
Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что спрос медработников полностью удовлетворяется с учетом закупленных импортных костюмов. По данным министра, объем производства защитных костюмов в России увеличился до 110 тысяч штук в сутки. К середине мая этот показатель вырастет до 150 тысяч единиц.
Мантуров напомнил, что в апреле из Китая было импортировано почти 1,8 миллиона костюмов. В мае Минпромторг планирует повторить поставку в том же объеме.
«Плюс другие коммерческие структуры также закупают средства индивидуальной защиты, в том числе костюмы, примерно в таком же объеме дополнительно», — цитирует его ТАСС.
По словам Мантурова, ритмичность поставок очень важна, так как в России в сутки потребляется 200-300 тысяч костюмов.
Глава Минпромторга сообщил, что ограничений на поставку средств индивидуальной защиты в ЕАЭС быть не должно, так как налажено встречное снабжение, в том числе, материалами для производства защитных костюмов и масок. Например, на Кимрском заводе им. Горького используется ткань белорусского производства для изготовления защитных костюмов и респираторов.
Во второй декаде апреля президент РФ Владимир Путин предложил камбину создать единый федеральный резерв масок и защитных костюмов для медработников.