Спрос на лекарства в России вырос в 15 раз

«Произошел резкий рост потребления — в 15 раз», — заявил он.

Производители максимально нарастили мощности. По этой причине после резкого роста спроса улучшается ситуация с наличием лекарств в аптеках России.

«Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — отметил Мантуров.

В июне производители прогнозировали возможный рост спроса и нарастили объемы в два раза. Однако никто и не думал про 15-кратное увеличение показателей, добавил министр.

Ранее в некоторых регионах аптеки испытали дефицит лекарств после ажиотажного спроса местных жителей. Горожане начали закупаться лекарствами впрок на фоне осложнения эпидемической ситуации. Региональные власти призвали население не покупать медикаменты без необходимости. Кроме того, чиновники начали проверки. Они выясняют, поступили ли в свободную продажу лекарства, которые должны отпускаться только по рецепту.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Минпромторгу поручили контролировать производство лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков, а также принимать меры по предотвращению рисков дефицита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств.

Ozon получил разрешение на онлайн-торговлю лекарствами. Пока на платформе можно будет купить только безрецептурные препараты.