Президент России Владимир Путин подчеркнул, что победить пандемию поможет только вакцинация от коронавируса — она имеет центральное значение. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию.

Президент призвал граждан не терять бдительность, беречь себя и близких, а также максимально ответственно относиться к рекомендациям врачей и медицинских служб. Путин подчеркнул, что вакцинация имеет центральное значение. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной — это позволит к осени сформировать у жителей страны коллективный иммунитет.

«Еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другой путь хуже — переболеть со смертельно опасными последствиями», — отметил глава страны.

Путин поручил Минздраву и субъектам федерации расширить программы диспансеризации и профосмотров и запустить в первом объеме 1 июля этого года. Президент отметил, что речь идет о людях всех возрастов — здесь важен охват.

«Поэтому нарастим для регионов поставку диагностических комплексов. Одна из мишеней коронавируса — сосуды и сердце. Особое внимание уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — сказал он.