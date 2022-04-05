«Справедливая Россия» призвала прекратить переговоры с Украиной

Текущую ситуацию на Украине нужно решать армией, а не переговорами. Об этом сказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Заявление опубликовано на сайте его пресс-центра.

Миронов сказал, что власти Украины и их сторонники — нелюди, с которыми России не о чем разговаривать.

«Сейчас свое слово должна сказать российская армия. Не сомневаюсь в мужестве и героизме наших солдат, которые, как и в годы Великой Отечественной войны, пришли на Украину с освободительной миссией. И закончиться она должна так же, как в 1945 году, — полной и безоговорочной капитуляцией. Главное — не мешать нашей армии, иначе нацистские недобитки снова прорастут в братской нам стране. Этого нам не простит ни российский, ни украинский народ», — заявил Миронов.

Переговоры отнимают у РФ драгоценное время, подчеркнул он. Пока представители стран рассказывают об итогах очередной встречи, «наших военнослужащих, попавших в плен к нацистам, пытают и убивают». Миронов заявил, что переговорный процесс в таких условиях «безнравственен и преступен по отношению к павшим».

Также глава партии отметил, что украинская сторона регулярно устраивает провокации. Националисты сами пытают мирный народ, а потом перекладывают ответственность за преступления на Россию.