«Справедливая Россия» предложила вручить Нобелевскую премию мира Путину

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вручить президенту России Владимиру Путину сразу две Нобелевские премии, в том числе премию мира за спецоперацию на Украине. Заявление появилось на странице политика в Twitter.

«Если кому и вручать Нобелевскую премию мира, то это президенту России Владимиру Путину, так как он своим решением остановил геноцид на Донбассе. А еще ему можно вручить Нобелевскую премию по биологии — коронавирус победил на раз!» — написал Миронов.

Выдвижение президента Украины Владимира Зеленского лидер партии назвал смешным.

О том, что группа европейских политиков выдвинула Зеленского на Нобелевскую премию мира, стало известно 18 марта. Специально ради этого они попросили комитет премии продлить процедуру выдвижения кандидатов. Политики считают, что нарушение процедуры будет оправданно беспрецедентной ситуацией.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что в 2022 году такую премию должны получить главы еще нескольких стран, в частности США.

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Запад считает своим любого, кто борется с «русским варварством». Брутер отметил, что Зеленский совершенно не похож на миротворца, а «все эти премии» и общественное мнение на Западе деградировали.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается организациям и физическим лицам, которые, по мнению Нобелевского комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира.