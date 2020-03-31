«Справедливая Россия» перестала заниматься политикой на время пандемии

Партия «Справедливая Россия» объявила о приостановке своей политической работы. Во время распространения коронавируса политики будут заниматься только помощью населению.

«С сегодняшнего дня я, как председатель партии, объявляю, что „Справедливая Россия“ приостанавливает всю политическою работу», — цитирует «Интерфакс» лидера партии Сергея Миронова.

Он добавил, что в наступившее непростое время члены «Справедливой России» будут помогать гражданам, работникам здравоохранения и волонтерам. «И никакой политической работы — только реальная поддержка нашего населения», — подчеркнул Миронов.

По его словам, Россия сможет выдержать все и мужественно пережить ситуацию. Страна выйдет из положения, «не только победив эту заразу, коронавирус, но и с укрепленной экономикой, с солидарным обществом».

Начиная с 30 марта все регионы России постепенно объявляют режим самоизоляции. Людей призывают выходить из дома только в случае крайней необходимости. Власти уже закрыли границы, музеи, парки, кафе и другие организации. Остаются работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 1836 человек. Вылечили и выписали из больниц уже 66 пациентов.