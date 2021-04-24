«Справедливая Россия» опровергла новости о сборе подписей за памятник Сталину

В партии «Справедливая Россия — За правду» опровергли сообщения СМИ о том, что объединение собирает подписи за установку памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщили на официальном сайте справороссов.

В «Справедливой России» заявили, что не планировали и не собираются собирать подписи за памятник.

«Высказанное до этого предложение в СМИ — частное мнение отдельного члена партии и не отражает позицию всей партии», — сказано в сообщении.

В партии ранее сообщили, что 9 мая стартует сбор подписей за создание мемориального комплекса в честь награжденных орденом «Победа». Планировалось, что фигуру Сталина установят первой.

В «Справедливой России» ранее опровергли слухи о возможной смене лидера партии Сергея Миронова. В пресс-службе СР отметили, что эта новость — резонансная и яркая, но к действительности не имеет никакого отношения, сообщало Ura.ru.

В нижегородском отделении КПРФ ранее сообщили о планах построить в регионе первый в России музей, который будет посвящен Сталину. Первый камень в строительство Сталин-центра заложат 8 мая.