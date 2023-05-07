Власть 07 мая 2023, 18:13 «Справедливая Россия» не станет переносить съезд из-за покушения на Прилепина Справороссы не будут переносить съезд, намеченный на 20 мая, из-за покушения на Прилепина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дату своего съезда справороссы не планируют менять на более позднюю. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Члены партии «Справедливая Россия — За правду» не будут переносить съезд из-за взрыва автомобиля сопредседателя Захара Прилепина, запланированный на 20 мая.

Реклама

«Съезд будем проводить по плану. Слава богу, сопредседатель партии Захар Прилепин жив. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления! Мы ничего менять не планируем», — отметили представители партии.

Сейчас партийцы активно готовятся к региональным выборам. В новых регионах функционируют отделения справороссов.

«Наши цели и задачи по социальной защите граждан, поддержке нашей армии, и добровольцев, и решений президента страны не изменились. Мы готовимся к выборам, — отметили там. — Нас не запугать».

Съезд партии должен состояться 20 мая в Подмосковье. На сайте справороссов раненый писатель заявлен его участником.