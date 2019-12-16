Новый способ вернуть Донбасс озвучили в Верховной раде
Ренат Кузьмин, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», рассказал, как можно завершить войну в Донбассе и вернуть ДНР и ЛНР под контроль Киева, написало сетевое издание «Аргументы неделi»
Политик заявил, что в первую очередь, нужно признать, что Донецк и Луганск начали борьбу за независимость из-за антиконституционного захвата власти, который произошел в Киеве в 2014 году, сообщила «Свободная пресса».
Депутат уверен — после такой правовой оценки народные республики Донбасса смогут объявить о самороспуске и вернуться в состав Украины.