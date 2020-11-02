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    02 ноября 2020, 12:23

    Способ борьбы с С-400 придумали в США

    Артур Блянихов

    В Соединенных Штатах разрабатывается законопроект, который регулирует продажу истребителя F-35 другим государствам. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным информагентства, законодатели намерены запретить странам, приобретающим передовые системы вооружения у США, покупать технологии, которые несут потенциальную угрозу американской технике.

    В частности, речь идет о российских ракетных системах С-400. Именно эти комплексы в свое время купила Турция, будучи членом Североатлантического Альянса, чем вызвала критику со стороны американских партнеров.