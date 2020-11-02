Способ борьбы с С-400 придумали в США

По данным информагентства, законодатели намерены запретить странам, приобретающим передовые системы вооружения у США, покупать технологии, которые несут потенциальную угрозу американской технике.

В частности, речь идет о российских ракетных системах С-400. Именно эти комплексы в свое время купила Турция, будучи членом Североатлантического Альянса, чем вызвала критику со стороны американских партнеров.