Власть 15 июня 2023, 20:08 «Спокойствия не предвидится». Медведев ответил Столтенбергу на заявление об Украине в составе НАТО Зампред Совбеза Медведев: России не нужны ни НАТО, ни Украина как член альянса

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Окончания спецоперации пока не предвидится. Это связано в том числе со словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в начале заседания рабочей группы по контролю за производством вооружений в Тульской области. Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Спокойствия пока не предвидится <…> Что тут можно сказать. Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны», — сказал Медведев.

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Столтенберг накануне пообещал на ближайшем саммите альянса рассмотреть вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий.

Сегодня депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюции, которая призывает НАТО принять страну в альянс. За проголосовали 425 депутатов. Против были 38 парламентариев, еще 42 — воздержались.