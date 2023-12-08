Власть 08 декабря 2023, 15:58 Спокойно ответил. Стал известен характер заявления Путина об участии в выборах Песков: заявление Путина об участии в выборах не было домашней заготовкой РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин совершенно спокойно ответил на заданный вопрос об участии в выборах в 2024 году, это не было «домашней заготовкой». Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путину задали вопрос, он спокойно ответил на него. Это не домашняя заготовка», — сказал он.

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Песков отметил, что фактически предвыборная кампания главы государства уже началась, но де-юре еще нет.

«Путина пока не зарегистрировали в качестве кандидата, все нюансы этой кампании еще предстоит определить», — добавил он.

Путин принял решение участвовать на президентских выборах в 2024 году. Он этом он сообщил в разговоре с командиром подразделения «Спарта» Артемом Жогой на церемонии награждения участников специальной операции в Кремле.

В партии «Единая Россия» заявили, что полностью поддерживают выдвижение главы государства на новый срок. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.