Важное 16 июня 2023, 16:42 «Спят и видят». Путин заявил, что Польша мечтает вернуть Западную Украину Путин: Польша спит и видит, как вернуть Западную Украину РИА «Новости»

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Польша мечтает вернуть себе территорию Западной Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Ну поляки ладно, у них свои цели: они спят и видят, как вернуть Западную Украину», — рассудил глава государства.

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Он добавил, что, пожалуй, «все к этому и идет».

Ранее Путин уже отмечал, что «националистические элементы» в Польше желают вернуть так называемые свои исторические территории, которые Украина получила после Второй мировой войны по решению Иосифа Сталина. Президент указывал на то, что о стремлении поляков вернуть западную часть Украины говорят не только их публичные выступления, но даже их литература.

О том, что Польша может занять Западную Украину после провала ВСУ, высказывался и бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он заметил, что в Польше «всегда найдутся» желающие вернуть контроль над бывшими землями страны.