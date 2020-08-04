Список стратегически важных лекарств расширили в России. Их стало почти на 150 больше

В список вошли вакцины из календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации», — написано в документе.

Ранее премьер-министр сообщил, что список лекарств не меняли в течение 10 лет. В новом перечне есть препараты, которые помогают в лечении орфанных и социально значимых заболеваний. Кроме этого, в список вошли противоопухолевый препарат — аспарагиназа и лекарство для лечения ВИЧ-инфекции — ламивудин.

Также в июле правительство одобрило дополнительные выплаты врачам, работавшим с зараженными коронавирусом.