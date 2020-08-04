Список стратегически важных лекарств расширили в России. Их стало почти на 150 больше
Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, с 57 до 215 позиций. Соответствующее постановление есть на официальном интернет-портале правовой информации.
В список вошли вакцины из календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации», — написано в документе.
Ранее премьер-министр сообщил, что список лекарств не меняли в течение 10 лет. В новом перечне есть препараты, которые помогают в лечении орфанных и социально значимых заболеваний. Кроме этого, в список вошли противоопухолевый препарат — аспарагиназа и лекарство для лечения ВИЧ-инфекции — ламивудин.
Также в июле правительство одобрило дополнительные выплаты врачам, работавшим с зараженными коронавирусом.