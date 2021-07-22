Список льготников для получения бесплатного оборудования для газификации составят в России

Российские власти начали составлять список льготников, которые могут бесплатно получить газовое оборудование по программе газификации домов. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Крайне важно, что в рамках социальной газификации у людей будет возможность приобрести трубу, котел, счетчик — набор необходимого оборудования — по минимальной стоимости. <…> Важен еще один момент: для некоторых категорий граждан это вообще должно быть бесплатно», — сказал он на совещании о ходе газификации Алтайского края в Барнауле. Его процитировал ТАСС.

Речь идет в первую очередь об инвалидах, многодетных семьях, малоимущих. По его словам, региональные отделения сейчас составляют список семей, которые попадут в эту программу. Турчак пообещал, что к каждой из них будет индивидуальный подход. Власти окажут всю необходимую помощь.

При этом он уточнил, что набор минимально необходимого оборудования обойдется в 50-60 тысяч рублей. Если считать с монтажом и настойкой, то в пределах 100 тысяч рублей.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что около четырех тысяч домовладений в 36 тысячах населенных пунктов России можно будет бесплатно газифицировать к 2023 году по программе социальной газификации. В Подмосковье больше всего в этой программе нуждаются шесть городских округов.

Президент Владимир Путин еще в апреле во время послания Федеральному собранию поручил в 2021–2022 годах ускорить газификацию домов, которые еще не подключены к внутрипоселковым газопроводам. Причем газ к участкам должны подводить бесплатно.