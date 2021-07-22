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    22 июля 2021, 10:16

    Список льготников для получения бесплатного оборудования для газификации составят в России

    Наза Салех Захи

    Российские власти начали составлять список льготников, которые могут бесплатно получить газовое оборудование по программе газификации домов. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

    «Крайне важно, что в рамках социальной газификации у людей будет возможность приобрести трубу, котел, счетчик — набор необходимого оборудования — по минимальной стоимости. <…> Важен еще один момент: для некоторых категорий граждан это вообще должно быть бесплатно», — сказал он на совещании о ходе газификации Алтайского края в Барнауле. Его процитировал ТАСС.

    Речь идет в первую очередь об инвалидах, многодетных семьях, малоимущих. По его словам, региональные отделения сейчас составляют список семей, которые попадут в эту программу. Турчак пообещал, что к каждой из них будет индивидуальный подход. Власти окажут всю необходимую помощь.

    При этом он уточнил, что набор минимально необходимого оборудования обойдется в 50-60 тысяч рублей. Если считать с монтажом и настойкой, то в пределах 100 тысяч рублей.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что около четырех тысяч домовладений в 36 тысячах населенных пунктов России можно будет бесплатно газифицировать к 2023 году по программе социальной газификации. В Подмосковье больше всего в этой программе нуждаются шесть городских округов.

    Президент Владимир Путин еще в апреле во время послания Федеральному собранию поручил в 2021–2022 годах ускорить газификацию домов, которые еще не подключены к внутрипоселковым газопроводам. Причем газ к участкам должны подводить бесплатно.