Власть 25 ноября 2022, 14:02 Список экстремистских организаций пополнился компанией Meta Минюст внес компанию Meta в реестр экстремистских организаций РИА «Новости»

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Признанная экстремистской в России по решению Тверского районного суда Москвы американская корпорация Meta* попала в реестр Министерства юстиции. Это следует из обновленных данных на сайте ведомства.

Meta* стала 96-й организацией, внесенной в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности. Кроме американской госкорпорации, в реестре появились еще пять организаций.

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Иск о запрете деятельности компании Meta* и ее продуктов — социальных сетей Facebook** и Instagram*** — из-за экстремистской деятельности подала в Тверской суд Москвы Генеральная прокуратура. Решение вынесли 21 марта 2022 года. Доступ к интернет-платформам на территории России ограничили.

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Мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Meta*, под решение суда не подпал, поскольку не осуществляет публичное распространение информации.

Росфинмониторинг внес американскую корпорацию в перечень организаций, причастных к экстремизму и терроризму, 11 октября. Это решение заморозило все счета компании в российских банках и приостановило их обслуживание.

* Корпорация Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена.

** Facebook — соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

***Instagram — соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.