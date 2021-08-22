Списанные за долги соцвыплаты вернут россиянам

Социальные выплаты, которые списали со счетов россиян на погашение кредитов, необходимо вернуть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Единой России».

«Теперь по поводу списания со счетов граждан средств, которые получаются ими от государства в сфере социальных выплат, особенно связанные с подготовкой к школе или других, которые должны быть защищены. Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

Путин попросил Госдуму нового созыва подумать над нормативным актом и пообещал обсудить вопрос с правительством.

Ранее глава Российского государства предложил выплатить всем пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей. Он также озвучил идею разовой выплаты военнослужащим в сумме 15 тысяч рублей. Еще Путин распорядился продумать систему поддержки семей с детьми до их выпуска из школы и рассказал о возвращении российской экономики к допандемийному уровню.