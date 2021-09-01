Спикер Совфеда Матвиенко: единовременные выплаты не связаны с политикой

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей пенсионерам не связаны с политикой. Все дело в снижении доходов людей во время пандемии. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Выплаты пенсионерам. Вот, говорят, это политика. Никакая это не политика. Все понимают, что в период пандемии снизились доходы у людей, кто-то потерял работу, цены выросли», — сказала Матвиенко во время общения с педагогами и родителями в лицее № 14 в Пензе. Ее процитировало агентство «Прайм».

Спикер Совфеда пояснила, что российский президент Владимир Путин решил поддержать людей, пока страна не справится с пандемией. Матвиенко напомнила, что пенсионеры получат деньги уже в сентябре.

Президент Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременных выплатах в 10 тысяч рублей всем российским пенсионерам, в том числе и работающим. Также это касается потерявших кормильца людей и инвалидов. Глава государства объяснил, что мера поддержки нужна представителям данной категории граждан из-за того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией.