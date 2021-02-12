Спикер парламента Дагестана пожаловался в СК на смонтированное видео с его участием

Глава парламента Дагестана Хизри Шихсаидов обратился в СК для проверки видео, опубликованного в Telegram, на котором человек, похожий на него, говорит об устранении политических оппонентов. Шихсаидов заявил, что это монтаж и его попытались оклеветать.

Ролик, появившийся 10 февраля в одном из Теlеgrаm-каналов, по утверждению авторов, был снят камерой наблюдения в кабинете главы Кумторкалинского района в сентябре 2020 года. На кадрах человек, похожий на Шихсаидова, якобы говорит, что знает способы, как устранить оппонентов, предлагая подбросить им наркотики.

Спикер дагестанского парламента заявил, что видео является монтажом, а то, что он не произносил эти слова, готовы подтвердить все, кто присутствуют на кадрах.

«Данная видеозапись с признаками монтажа является клеветой, которая порочит мои честь и достоинство, а также подрывает мою репутацию», — указал Шихсаидов в своем заявлении на имя главы регионального СК Анатолия Щурова.

Фотографию своего заявления спикер выложил в Instagram.

«Установление истины!» — указал Шихсаидов в подписи.

Словения ранее экстрадировала в Россию экс-министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, рассказала «Газета.ru». Он обвиняется в мошенничестве и подделке документов.