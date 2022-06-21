Спецтехника для тушения лесных пожаров прибыла в Хабаровский край

Президент России Владимир Путин выпустил указ об оказании материальной помощи регионам, пострадавшим от лесных пожаров. В Хабаровский край доставлена спецтехника для патрулирования лесов. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Средства для нее выделены из федерального бюджета. Машины имеют все необходимое оборудование для эффективной работы.

«Да салон даже удобнее. Например, мне вот в буханку залезать очень тяжело с моим ростом. Лезешь как в танк, вылезешь как из танка и сидишь как в танке. А здесь уже покультурнее», — рассказал один из водителей.