Власть 20 декабря 2022, 00:54 Путин поручил спецслужбам держать под контролем места массового пребывания россиян Pxhere

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Российские спецслужбы будут держать под постоянным контролем места массового пребывания людей, а также стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Об этом Путин сказал в своем поздравлении сотрудников органов госбезопасности. Российский лидер также отметил их достаточный опыт в сфере антитеррора.

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«Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный, поэтому работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и поступательно, под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры», — отметил Путин.

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Эта задача, как подчеркнул президент, должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета (НАК), в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами.

В своем обращении Путин также отметил, что все последние годы российские спецслужбы работают с высокой отдачей. Он также выразил благодарность сотрудникам ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, а также за то, что они «незамедлительно, без ссылок на обстоятельства готовы выполнить самые сложные задачи».