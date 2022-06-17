Спецпредставитель сообщил, что Россия не сокращала группировку войск в Сирии из-за спецоперации

Россия не уменьшала численность группировки в Сирии после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Нет, она не сокращалась. Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет — и по количеству техники, которая там дислоцирована, и комплексы противовоздушной обороны, и радиоэлектронной борьбы. Естественно, авиационная составляющая — никаких изменений не произошло», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, сейчас происходит кадровая ротация.

Лаврентьев также заявил, что турецкая операция на севере Сирии может подтолкнуть курдов к усилению сепаратистских настроений, она может иметь далеко идущие последствия.

Все это не в интересах ни Турции, ни Ирана, ни Ирака, ни самой Сирии. Спецпредставитель РФ добавил, что в связи с этим российская на переговорах «астанинского» формата в Нур-Султане попыталась убедить Турцию в контрпродуктивности данного шага.