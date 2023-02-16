Власть 16 февраля 2023, 17:51 Спецпредставитель Путина Иванов пожелал скорейшего завершения спецоперации Спецпредставитель Путина Иванов заявил о поддержке российских сил в зоне СВО РИА «Новости»

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Вооруженные силы России продолжат успешное наступление в зоне проведения специальной военной операции и выполнят все поставленные цели. Такое заявление в интервью телеканалу «Россия 24» сделал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что верит в успех специальной военной операции и дальнейшее продвижение российской армии.

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«Когда закончится [СВО]? Чем быстрее, тем лучше. <…> Я желаю успеха, как могу помогаю нашей армии в силу своих скромных возможностей», — подчеркнул Иванов.

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Российские войска поразили позиции украинских подразделений, расположившихся в районе Угледара и села Пречистовка Донецкой Народной Республики. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, противник потерял на этих участках спецоперации более 55 бойцов, а также военную технику.