Власть 24 ноября 2022, 07:57 Спецпредставитель президента заверил, что СВО не влияет на присутствие России в Сирии Спецпредставитель Лаврентьев: Россия продолжит поддерживать Сирию, несмотря на СВО РИА «Новости»

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Спецоперация России на Украине никак не влияет на борьбу с терроризмом и присутствие российских войск в Сирии. Российский власти продолжат поддерживать САР. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Конечно же, это не повлияет непосредственно на наши действия в отношении Сирии. Мы туда (в Сирию) пришли для того, чтобы оказать помощь в борьбе с терроризмом и террористическими группами, членами которых являлись выходцы из бывших республик Советского Союза, и в том числе, кстати, и Российской Федерации, кавказских регионов», — сказал он.

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По его словам, Россия продолжит поддерживать сирийское правительство, несмотря на спецоперацию на Украине. Лаврентьев напомнил, что в Сирии действует российский ограниченный военный контингент. Также там работает база Хмеймим и центральное командование РФ в Дамаске. Оно выполняет все поставленные задачи. Прежде всего, это помощь САР в преодолении последствий деятельности там террористов.

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Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия не выполнила свои обязательности по Сирии и Ираку. Речь идет об «очистке» этой территории от курдских вооруженных формирований.