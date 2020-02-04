Спецназ ворвался в квартиру педофила через окно в Новочеркасске. Видео

Бойцы спецназа эффектно задержали предполагаемого педофила в Новочеркасске. Они ворвались в его квартиру через окно так быстро, что он не успел пошевелиться. Были изъяты его компьютер и смартфон с совершенно нетронутой информацией.

Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил в отношении 37-летнего жителя Новочеркасска уголовное дело по статьям о незаконном обороте порнографии и материалов с изображением несовершеннолетнего, а также насильственных действий сексуального характера.

Следователи показали на официальном канале на YouTube кадры спецоперации. На них видно, как спецназовцы врываются в квартиру подозреваемого через окно.

Следователи полагают, что мужчина знакомился с несовершеннолетними в соцсети «ВКонтакте». Он отправлял им порнографические ролики, в том числе, с участием несовершеннолетних.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

Местные СМИ сообщили, что в полицию обратились родители несовершеннолетней девочки, которой мужчина прислал фотографию своего полового члена. В ответ он попросил ребенка, которому нет 14 лет, прислать свои обнаженные фотографии.

В Уфе мужчина до смерти избил педофила, на которого ему указали дети. Он отправлен под домашний арест.