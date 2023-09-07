07 сентября 2023, 12:01
Специальный сервис для информирования появится на выборах в этом году — Памфилова
Глава ЦИК Памфилова: в этом году во время выборов будет работать «Мобильная УИК»
Мобильный уровень информирования введут в этом году на выборах. В частности, будет использован сервис «Мобильная УИК». Такое заявление сделала глава Центризбиркома Элла Памфилова во время вступительного слова на открытии информационный центра ЦИК России.
«Следующая особенность этих выборов — „Мобильная УИК“. Это специальное приложение, которое нацелено на все информирование по участкам. Мы переходим на новый мобильный уровень информирования», — сказала она.
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По ее словам, эта форма востребованна. Сначала ее хотели протестировать в ряде регионов, но потом ввели в 31 субъекте РФ.
«Система направлена на исключение двойного голосования», — подчеркнула Панфилова.
Она подчеркнула, что Единый день голосования — очень важная кампания. Все новые технологии собираются опробовать перед выборами президента, «чтобы исключить все слабые места».
Памфилова отметила, что в этот раз волеизъявление пройдет в условиях спецоперации. Также она напомнила, что в 2023 году голосовать смогут жители четырех новых регионов РФ.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Выборы
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