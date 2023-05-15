Власть 15 мая 2023, 15:09 Специальный фонд для эффективного взыскания алиментов предложили создать в России Омбудсмен Москалькова предложила создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с идеей создать специальный государственный алиментный фонд, с помощью которого у нерадивых родителей можно будет требовать выплаты. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Представляется, что одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда», — сказала она.

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По ее словам, некоторые эксперты уже поддержали инициативу. Москалькова добавила, что в 2022-м по сравнению с 2021 годом на 26% увеличилось число жалоб по вопросу неуплаты алиментов на содержание ребенка вторым родителем.

Омбудсмен отметила, что большинство таких обращений связано с тем, что должник не предоставляет сведений о своих реальных доходах. По этим делам за прошлой год провели 46 проверок.

«Приняты дополнительные меры по взысканию алиментов с должников в интересах 28 детей», — заявила уполномоченный по правам человека в России.

Москалькова сообщила, что за 2022 год сумма взысканных алиментных платежей на детей составила 47,6 миллиарда рублей. Это на 14,7 миллиарда больше показателей позапрошлого года.