Специальный буфет: чем кормили журналистов на пресс-конференции Путина

Работающих на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов покормили в специальном буфете. Кадрами из столовой поделился телеканал «Звезда».

На видео можно заметить длинный буфет с самой разнообразной едой и столы с отдыхающими рядом перед пресс-конференцией журналистами.

Корреспондент «360» передал, что журналисты прибыли на пресс-конференцию в 11:32. Индивидуальные упаковки в столовой были даже для фруктов.

Стулья для представителей прессы находились на большом расстоянии друг от друга, их прикрутили к полу — чтобы нельзя было сдвинуть, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил соблюдать дистанцию и менять маски каждые полтора часа.

Владимир Путин начал пресс-конференцию в 12:13.

«Далековато, но надеюсь, вы меня хорошо слышите. Рассчитываю на то, что так же хорошо буду слышать и вас», — оценил обстановку российский лидер.

Первый вопрос задал корреспондент агентства «Интерфакс» — он был посвящен ситуации с коронавирусом и его влиянию на экономику. Всего в этот раз на конференцию аккредитовали чуть больше 500 человек, меньше, чем обычно, в связи с пандемией.