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    03 сентября 2020, 12:26

    Специалисты рассказали о последствиях ситуации в Белоруссии для России

    Полина Петрова

    Глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказали о последствиях обострения ситуации в Белоруссии для России.
    Специалисты рассказали о последствиях ситуации в Белоруссии для России

    Он отметил, что Москва показала свою поддержку в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, Кремль выступает за улучшения внутригосударственного положения в соседней стране.

    Эксперт подчеркнул, что Минск не сможет действовать так, как это было до президентских выборов. Акции жителей республики, которые обвиняли Лукашенко в фальсификации голосов, нанесли удар по его рейтингу, пишет сайт «Утро.ру».

    «В этом контексте задача России — обеспечить дальнейшее развитие Белоруссии в эволюционном ключе и сохранение своего влияния», — заключил Лукьянов.

    Кортунов считает, что если в ситуация в Белоруссии накалится до предела, России грозит нестабильность границ и потоки беженцев. Он пояснил, что подобное развитие событий далеко от реальности.

    Новости SMI.FM