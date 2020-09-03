Специалисты рассказали о последствиях ситуации в Белоруссии для России

Глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказали о последствиях обострения ситуации в Белоруссии для России.

Он отметил, что Москва показала свою поддержку в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, Кремль выступает за улучшения внутригосударственного положения в соседней стране.

Эксперт подчеркнул, что Минск не сможет действовать так, как это было до президентских выборов. Акции жителей республики, которые обвиняли Лукашенко в фальсификации голосов, нанесли удар по его рейтингу, пишет сайт «Утро.ру».

«В этом контексте задача России — обеспечить дальнейшее развитие Белоруссии в эволюционном ключе и сохранение своего влияния», — заключил Лукьянов.

Кортунов считает, что если в ситуация в Белоруссии накалится до предела, России грозит нестабильность границ и потоки беженцев. Он пояснил, что подобное развитие событий далеко от реальности.