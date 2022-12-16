Власть 16 декабря 2022, 18:57 Специалисты демонтировали в ЗАО Москвы около 250 незаконных объектов за 2022 год

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Специалисты Госинспекции по недвижимости снесли 244 незаконных объекта на территории Западного административного округа Москвы. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на начальника ведомства Ивана Боброва.

Всего за год эксперты обнаружили в ЗАО 406 незаконно построенных объекта.

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«300 объектов пришлись на некапитальные сооружения <…>, и только 106 — на капитальные здания», — уточнил Бобров.

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Из них уже демонтировали 164 некапитальных и 80 капитальных объектов.