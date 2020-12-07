Специалист заявил, что США при Байдене не сможет расстроить союз РФ и КНР

Слова эксперта являются ответом на заявление будущего госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москве не нравится быть зависимой от Пекина. Как он считает, Штаты смогут использовать этот фактор, чтобы ослабить связь между странами.

«До тех пор, пока Вашингтон будет отказываться сотрудничать с Россией по вопросам Китая, РФ будет только наращивать взаимодействие с Пекином. Клин вбить не удастся», — подчеркнул специалист.

По мнению Рииса, если США предложат нашей стране что-то значимое взамен, она сможет поддерживать связь с обеими сторонами.