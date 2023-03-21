Власть 21 марта 2023, 19:25 Специалист РАН Блохин рассказал о причинах уголовного преследования Трампа

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Бывшему президенту США Дональду Трампу хотят предъявить обвинения и взять под стражу в целях недопуска его кандидатуры к выборам в 2024 году. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, администрация действующего президента США Джо Байдена совершает такие манипуляции для того, чтобы нанести Трампу имиджевый ущерб.

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Блохин подчеркнул, что результаты соцопросов показали, что среди республиканцев наиболее популярным считается именно Дональд Трамп.

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