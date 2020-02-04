Специалист прокомментировал скидку в 50% на оплату штрафов

Эксперт полагает, что если нарушение не тяжелое, то можно принять во внимание обстоятельства конкретного человека.

Он заявил, что такие инициативы являются правильными, их нужно только приветствовать, так как щадящие меры гораздо лучше.

«Любые подобные инициативы можно только приветствовать. В данном случае это совершенно правильное решение», — отметил Калачев.