Власть 10 февраля 2023, 15:02 Специалист по финансовой безопасности Елин заявил о необходимости пересмотра налоговых соглашений РФ с Турцией и ОАЭ

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Пересмотр налоговых соглашений России с Турцией и ОАЭ необходимо реализовать как можно оперативнее для более эффективного взаимодействия стран. Такое мнение выразил эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин в беседе с РИАМО.

Как сообщила «Политика сегодня», прямые внешнеэкономические контракты поспособствуют увеличению товарооборота между странами и позволят избежать двойного налогообложения.

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По мнению специалиста, в лучшем случае пересмотреть налоговые соглашения необходимо до конца 2023 года.

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