Специалист по этикету раскритиковала финского премьера за вечеринку

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева обсудила с Life скандал, в центре которого оказалась глава финского правительства Санна Марин из-за частной вечеринки.

«Все высокопоставленные чиновники — люди тоже. У нас сейчас идет всемирный процесс десокрализации власти, то есть они уподобляются народу, не понимая, что если они такие же, как мы, то на какой черт они нам нужны», — процитировал специалиста «Петербургский дневник».

По словам Николаевой, чем больше представитель власти посещает подобного рода мероприятия, тем больше сомнений, что он занимается делам.